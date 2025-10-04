Avant-match Canadiens-Sénateurs

Écoutez Martin McGuire discuter de la ligne bleue du Tricolore avec Stéphane Robidas, entraîneur des défenseurs, avant l'ultime match du calendrier préparatoire, samedi.
Parmi les sujets abordés:
- Bilan des matchs préparatoires;
- L'arrivée de Noah Dobson et sa contribution potentielle au Tricolore.
- Lane Hutson : un joueur unique en son genre.
- Le leadership de Josh Anderson;
- Les pertes de David Savard, Joel Armia et Christian Dvorak.
«Je pense que c'est une personne très calme, très relax, un super bon kid, extrêmement talentueux. C'est un très bon patineur et il a un bon lancer. Tu sais, on connaît ses atouts, mais de le voir de plus proche comme ça, c'est super intéressant pis c'est excitant de l'avoir avec nous.»