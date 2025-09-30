Dans un match très robuste

Écoutez l'après-match Canadiens-Sénateurs avec l'animateur Jérémie Rainville, Dany Dubé et Martin McGuire.
Au menu
L'analyse de Dany Dubé en compagnie de Jérémie Rainville
- Les Canadiens avaient une structure défensive plus serrée;
- «Le Tricolore a été très linéaire. Ça allait au filet»;
- Le gardien des Sénateurs n'a pas su sauver les meubles;
- «Florian Xhekaj est en haut de la liste»;
- «Je n'ai pas aimé comment Travis Green a dirigé son banc»;
- «Lane Hutson est plus patient que la moyenne».
Les échos de vestiaire et le point de presse de Martin St-Louis avec Martin McGuire
- «J'ai aimé comment on s'est comportés comme groupe. On était là l'un pour l'autre», a noté Martin St-Louis;
- Des éloges pour Oliver Kapanen;
- St-Louis n'est pas inquiet au sujet de Demidov qui a été victime d'un coup de bâton au poignet;
- Les réactions des joueurs des Canadiens.