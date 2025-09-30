Dans un match très robuste

Écoutez l'après-match Canadiens-Sénateurs avec l'animateur Jérémie Rainville, Dany Dubé et Martin McGuire.

Au menu

L'analyse de Dany Dubé en compagnie de Jérémie Rainville

Les Canadiens avaient une structure défensive plus serrée;

«Le Tricolore a été très linéaire. Ça allait au filet»;

Le gardien des Sénateurs n'a pas su sauver les meubles;

«Florian Xhekaj est en haut de la liste»;

«Je n'ai pas aimé comment Travis Green a dirigé son banc»;

«Lane Hutson est plus patient que la moyenne».

Les échos de vestiaire et le point de presse de Martin St-Louis avec Martin McGuire