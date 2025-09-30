 Aller au contenu
Hockey
Dans un match très robuste

«J'ai aimé comment on s'est comportés» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
35:10

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 30 septembre 2025 23:07

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé

et autres

«J'ai aimé comment on s'est comportés» -Martin St-Louis
Florian Xhekaj se bat avec Jan Jenik. / PC/Jacques Boissinot

Écoutez l'après-match Canadiens-Sénateurs avec l'animateur Jérémie Rainville, Dany Dubé et Martin McGuire.

Au menu

L'analyse de Dany Dubé en compagnie de Jérémie Rainville

  • Les Canadiens avaient une structure défensive plus serrée;
  • «Le Tricolore a été très linéaire. Ça allait au filet»;
  • Le gardien des Sénateurs n'a pas su sauver les meubles;
  • «Florian Xhekaj est en haut de la liste»;
  • «Je n'ai pas aimé comment Travis Green a dirigé son banc»;
  • «Lane Hutson est plus patient que la moyenne».

Les échos de vestiaire et le point de presse de Martin St-Louis avec Martin McGuire

  • «J'ai aimé comment on s'est comportés comme groupe. On était là l'un pour l'autre», a noté Martin St-Louis;
  • Des éloges pour Oliver Kapanen;
  • St-Louis n'est pas inquiet au sujet de Demidov qui a été victime d'un coup de bâton au poignet;
  • Les réactions des joueurs des Canadiens.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

