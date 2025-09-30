Avant-match Canadiens-Sénateurs

Les Canadiens de Montréal affrontent les Sénateurs d'Ottawa au Centre Vidéotron, mardi soir, à Québec.
Écoutez les joueurs des Canadiens et des Sénateurs parler de leurs situations respectives avant cette rencontre.
Les sujets discutés
- Alex Newhook vante le talent d'Ivan Demidov et croit qu'ils peuvent former un duo dangereux en raison de leur vitesse;
- Florian Xhekaj ne veut pas changer sa façon de faire pour percer dans la LNH;
- David Perron estime que des affrontements en séries entre Sénateurs et Canadiens ne vont que hausser la rivalité à un niveau supérieur.