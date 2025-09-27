Le hockey des Canadiens

Après la rencontre remportée par ses troupes 4 à 2 sur Toronto, l'entraîneur Martin St-Louis souligne l'importance du jeu collectif, du talent élevé et de la discipline pour réussir dans la ligue, en mentionnant des joueurs qui se battent pour un poste.

On discute également des vétérans qui encadrent les jeunes, notamment à Laval; l'évolution positive des jeunes joueurs est notée.

Écoutez l'entraîneur Martin St-Louis et les échos du vestiaire, à la suite de la rencontre entre les Canadiens et les Maple Leafs, samedi.