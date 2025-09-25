Avec la moitié du calendrier préparatoire maintenant disputée, on est en meilleure position pour évaluer les forces en présence chez les Canadiens.
Selon vous, qui se démarque — pour les bonnes ou les moins bonnes raisons — chez le Tricolore en ce moment ?
Écoutez le commentaire de Dany Dubé au cours du deuxième entracte du duel Canadiens-Maple Leafs.
«J’attends plus de Noah Dobson. Tu sais, j’attends plus de leadership, une meilleure présence. Je vois que c’est un bon joueur, qu’il a des habiletés, etc. Mais est-ce que sa présence est significative ? Moi, je ne la vois pas, cette présence-là. Je ne vois pas un joueur qui prend le contrôle du jeu — et ça, ça m’inquiète un petit peu. Même si ce ne sont que des matchs préparatoires. »