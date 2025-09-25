 Aller au contenu
Hockey
Le commentaire de Dany Dubé

«Je m'attends à ce que Noah Dobson en donne plus»

par 98.5

0:00
6:06

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 25 septembre 2025 21:06

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Je m'attends à ce que Noah Dobson en donne plus»
Le commentaire de Dany Dubé / Cogeco Média

Avec la moitié du calendrier préparatoire maintenant disputée, on est en meilleure position pour évaluer les forces en présence chez les Canadiens.

Selon vous, qui se démarque — pour les bonnes ou les moins bonnes raisons — chez le Tricolore en ce moment ?

Écoutez le commentaire de Dany Dubé au cours du deuxième entracte du duel Canadiens-Maple Leafs.

«J’attends plus de Noah Dobson. Tu sais, j’attends plus de leadership, une meilleure présence. Je vois que c’est un bon joueur, qu’il a des habiletés, etc. Mais est-ce que sa présence est significative ? Moi, je ne la vois pas, cette présence-là. Je ne vois pas un joueur qui prend le contrôle du jeu — et ça, ça m’inquiète un petit peu. Même si ce ne sont que des matchs préparatoires. »

Dany Dubé

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Ce soir, c’était l’absence totale d’implication du côté des Canadiens»
Le hockey des Canadiens
«Ce soir, c’était l’absence totale d’implication du côté des Canadiens»
0:00
7:32

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«Ce soir, c’était l’absence totale d’implication du côté des Canadiens»
Maple Leafs 7 - Canadiens 2
«Ce soir, c’était l’absence totale d’implication du côté des Canadiens»
«On s’est fait surclasser par les Maple Leafs» -Martin St-Louis
Toronto 7 - Montréal 2
«On s’est fait surclasser par les Maple Leafs» -Martin St-Louis
Auston Matthews peut-il rebondir malgré l'absence de Mitch Marner?
Le hockey de la LNH
Auston Matthews peut-il rebondir malgré l'absence de Mitch Marner?
«Hughes et Gorton m'aident beaucoup avec les alignements en présaison»
Le hockey des Canadiens
«Hughes et Gorton m'aident beaucoup avec les alignements en présaison»
«Les gars ont joué un excellent match ce soir» -Martin St-Louis
Canadiens-Flyers
«Les gars ont joué un excellent match ce soir» -Martin St-Louis
«Tobie Paquette-Bisson était une belle surpise pour moi» -Dany Dubé
Après-match Canadiens-Flyers
«Tobie Paquette-Bisson était une belle surpise pour moi» -Dany Dubé
«Le deuxième centre des Canadiens se trouve probablement dans une autre équipe»
Le commentaire de Dany Dubé
«Le deuxième centre des Canadiens se trouve probablement dans une autre équipe»
«J’ai l’impression qu’Alex Ovechkin entame sa dernière saison dans la LNH»
Blessé dès le premier jour du camp
«J’ai l’impression qu’Alex Ovechkin entame sa dernière saison dans la LNH»
«La LNH, c’est une chose, mais jouer pour les Canadiens, c’est un autre niveau»
Entrevue avec Zachary Bolduc
«La LNH, c’est une chose, mais jouer pour les Canadiens, c’est un autre niveau»
«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson
Solide performance devant la cage du CH
«Fowler a beaucoup de confiance et ça l'aide à rester calme» -Mike Matheson
Owen Beck: «Il a une maturité que je remarque» -Martin St-Louis
Victoire de 2-1 du CH
Owen Beck: «Il a une maturité que je remarque» -Martin St-Louis
Encore du travail à faire pour les trios du CH
Analyse de Dany Dubé
Encore du travail à faire pour les trios du CH
Sidney Crosby: «À 38 ans, c'est le plus jeune parmi les vétérans de la LNH»
Portera-t-il un jour l'uniforme du CH?
Sidney Crosby: «À 38 ans, c'est le plus jeune parmi les vétérans de la LNH»
Quel genre de saison aura Ivan Demidov?
Le CH débute son calendrier préparatoire
Quel genre de saison aura Ivan Demidov?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00