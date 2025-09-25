Avec la moitié du calendrier préparatoire maintenant disputée, on est en meilleure position pour évaluer les forces en présence chez les Canadiens.

Selon vous, qui se démarque — pour les bonnes ou les moins bonnes raisons — chez le Tricolore en ce moment ?

Écoutez le commentaire de Dany Dubé au cours du deuxième entracte du duel Canadiens-Maple Leafs.