Le hockey de la LNH

Incommodé par une blessure, Auston Matthews a connu la pire saison de sa carrière la saison dernière.
De retour en santé, mais privé de la présence de son ami Mitch Marner, Matthews peut-il rebondir ?
Écoutez Dany Dubé et Martin McGuire commenter l'actualité dans la LNH au cours du premier entracte Canadiens-Leafs.
Autres sujets abordés:
- À quoi peut-on s’attendre des Canucks après une saison marquée par des tensions dans le vestiaire et de maigres résultats sur la glace ?
- Après une saison difficile, Jeremy Swayman aura beaucoup de pression à Boston.