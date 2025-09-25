Le hockey de la LNH

Incommodé par une blessure, Auston Matthews a connu la pire saison de sa carrière la saison dernière.

De retour en santé, mais privé de la présence de son ami Mitch Marner, Matthews peut-il rebondir ?

Écoutez Dany Dubé et Martin McGuire commenter l'actualité dans la LNH au cours du premier entracte Canadiens-Leafs.

Autres sujets abordés: