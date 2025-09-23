Canadiens-Flyers

Les Canadiens conservent leur fiche parfaite dans ce calendrier préparatoire grâce à une victoire de 4 à 2, mardi, contre les Flyers de Philadelphie au Centre Bell.
Écoutez le point de presse d'après-match de l'entraîneur-chef Martin St-Louis.
Les Canadiens conservent leur fiche parfaite dans ce calendrier préparatoire grâce à une victoire de 4 à 2, mardi, contre les Flyers de Philadelphie au Centre Bell.
Écoutez le point de presse d'après-match de l'entraîneur-chef Martin St-Louis.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.