Portera-t-il un jour l'uniforme du CH?

Sidney Crosby fait encore beaucoup jaser. Maintenant âgé de 38 ans, il continue de s'imposer au sein des Penguins de Pittsburgh et demeure l'un des joueurs les plus désirés dans la Ligue nationale de hockey.

Plusieurs partisans du Canadien de Montréal rêvent de le voir un jour dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Avec les Penguins qui se dirigent vers une reconstruction, est-ce que cela pourrait arriver un jour?

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé discuter de cette option et de quel genre de joueur les Penguins de Pittsburgh pourrait avoir en retour.