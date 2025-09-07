Il est désormais assez difficile d'envoyer de petits colis aux États-Unis, non seulement pour le Canada, mais aussi pour le monde entier, en raison des droits de douanes imposées par les Américains.
Écoutez le chroniqueur économique François Gagnon expliquer le phénomène, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«Les compagnies américaines et les PME au Canada qui expédiaient des petits colis, par exemple des petites boîtes de chocolat de moins de 80 $, maintenant, c'est 35 % de droits de douane. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent de livrer leurs produits.»
Aussi dans cette chronique économique :
- C'est payant de travailler à la retraite
- Le prix du café explose à cause de Trump