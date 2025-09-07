 Aller au contenu
Économie
Chronique économique

Droits de douane : très difficile d'envoyer de petits colis aux États-Unis

par 98.5

0:00
7:06

Entendu dans

Même le week-end

le 7 septembre 2025 09:27

Avec

François Gagnon
François Gagnon
Jeffrey Subranni
Jeffrey Subranni
Droits de douane : très difficile d'envoyer de petits colis aux États-Unis
Il est désormais assez difficile d'envoyer de petits colis aux États-Unis / Halfpoint | Adobe Stock

Il est désormais assez difficile d'envoyer de petits colis aux États-Unis, non seulement pour le Canada, mais aussi pour le monde entier, en raison des droits de douanes imposées par les Américains.

Écoutez le chroniqueur économique François Gagnon expliquer le phénomène, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.

«Les compagnies américaines et les PME au Canada qui expédiaient des petits colis, par exemple des petites boîtes de chocolat de moins de 80 $, maintenant, c'est 35 % de droits de douane. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent de livrer leurs produits.»

François Gagnon

Aussi dans cette chronique économique :

  • C'est payant de travailler à la retraite
  • Le prix du café explose à cause de Trump

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Pourquoi les gens appellent-ils autant l’Agence du revenu du Canada?
Lagacé le matin
Pourquoi les gens appellent-ils autant l’Agence du revenu du Canada?
0:00
7:06
«C'est un pilier de la Caisse qui s'en va» -Michèle Boisvert
Le Québec maintenant
«C'est un pilier de la Caisse qui s'en va» -Michèle Boisvert
0:00
5:12

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Italie
Formule 1
Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Italie
Premier opéra : «J'ai été fascinée par le son qui sortait de ces corps humains»
Natalie Choquette au club du dimanche
Premier opéra : «J'ai été fascinée par le son qui sortait de ces corps humains»
Série policière Antigang : une nouveauté de la rentrée télé
Quotidienne à Radio-Canada
Série policière Antigang : une nouveauté de la rentrée télé
Loi 16 : qu'est-ce que ça change pour les acheteurs de condos?
En vigueur depuis le 14 août
Loi 16 : qu'est-ce que ça change pour les acheteurs de condos?
Les Blue Jays de Toronto s'inclinent 3-1 face aux Yankees
Actualité sportive
Les Blue Jays de Toronto s'inclinent 3-1 face aux Yankees
Secteur agricole : «Il faudra s'habituer à ces extrêmes climatiques»
Courtes fortes pluies et longues sécheresses
Secteur agricole : «Il faudra s'habituer à ces extrêmes climatiques»
Un nouveau type d'analgésique sans les effets dangereux?
Molécule créée par des Japonais
Un nouveau type d'analgésique sans les effets dangereux?
Le 12 septembre, c'est le moment de découvrir un album québécois!
Chronique culturelle
Le 12 septembre, c'est le moment de découvrir un album québécois!
Ambulanciers paramédicaux: quelle est la réalité sur le terrain?
Même le week-end
Ambulanciers paramédicaux: quelle est la réalité sur le terrain?
«Carney devra montrer qu'il livre la marchandise» - Antonine Yaccarini
Rentrée parlementaire à Ottawa
«Carney devra montrer qu'il livre la marchandise» - Antonine Yaccarini
«On est incapable de générer quoi que ce soit en attaque»
Défaite 26-9 des Alouettes contre Hamilton
«On est incapable de générer quoi que ce soit en attaque»
Une maquette géante du pont de Québec... en vente sur Marketplace!
Réseaux sociaux
Une maquette géante du pont de Québec... en vente sur Marketplace!
«C'est un documentaire extrêmement perturbant et déstabilisant»
Numéro inconnu : Textos toxiques à l'école
«C'est un documentaire extrêmement perturbant et déstabilisant»
Entente de princpe rejeté pour Air Canada : quelles sont les prochaines étapes?
Même le week-end
Entente de princpe rejeté pour Air Canada : quelles sont les prochaines étapes?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Classiques 80-90
En direct
Classiques 80-90
En ondes jusqu’à 18:00