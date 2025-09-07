Le documentaire Numéro inconnu : Textos toxiques à l'école, qui porte sur un jeune couple de 13 ans subissant de la cyberintimidation, est présentement le plus regardé sur Netflix au Canada.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Caroline Legault en discuter lors de sa chronique, dimanche, au micro de Jeffrey Subranni.
«C'est une histoire qui tourne au cauchemar. C'est extrêmement perturbant et déstabilisant. Tout le monde est suspect dans cette histoire, parce qu'on se demande qui envoie les textos. Et juste pour vous donner une idée, on parle de 30 à 50 textos par jour environ, et ça a duré pendant plus d'un an.»