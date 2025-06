Expansion à l'étranger

On connaît depuis longtemps le savoir-faire et l’esprit novateur des dirigeants d’entreprises québécoises.

Cette semaine, on apprenait que quelques chaînes de restaurants d’ici rayonnaient ailleurs sur le Globe.

On pense, entre autres, à La Cage–Brasserie sportive à Bordeaux (France), les Rôtisseries Benny à Shanghai (Chine), Allô mon Coco à Mérida (Mexique), et la Pizzéria Napolitaine No 900 à Paris et à Lyon (France).

Écoutez Dominic Bujold, cofondateur et coprésident de la chaîne Pizzéria Napolitaine No 900 et de Bloom Sushi, discuter des défis et des stratégies d'expansion.

Dans cette entrevue, l'homme d'affaires souligne notamment l'importance de comprendre les différences culturelles et légales, ainsi que l'adaptation des produits aux goûts locaux.