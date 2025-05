Super C dans le sillage de Maxi

On a toujours associé les grandes surfaces aux bas prix et les petites surfaces aux prix plus élevés… Or, cette association simpliste ne fonctionne plus aujourd'hui.

À l’instar de Maxi, Super C ouvre de plus en plus de petites surfaces au Québec.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier qui traite de l’arrivée au Québec des petites épiceries de petites surfaces, à l'émission de Patrick Lagacé.