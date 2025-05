Robert Francis Prevost

«La société est moins religieuse, moins catholique, qu'elle l'a déjà été ici au Québec. C'est vrai aussi ailleurs dans le monde industrialisé. Et ce matin, je regardais les journaux. Grosse photo du nouveau pape à la une partout. Les journaux anglos, les journaux francos. Le New York Times. On fait une large place sur la couverture. C'est encore un personnage qui fascine [...] On veut savoir qui il est, quelles ont été ses déclarations dans le passé. Le Vatican fascine. Le processus de sélection d'un pape fascine et son influence politique et sociale est toujours scrutée à la loupe.»