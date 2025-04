Les viols de Mazan

«Elle va appeler en soirée pour me dire qu'on lui a appris que Dominique la droguait pour l'abuser et la faire abuser par d'autres hommes. Et là, c'est une véritable déflagration. Parce qu'on est à 1000 lieues d'imaginer l'inimaginable et que jamais on n’aurait pu penser une seule seconde le degré de perversion et de déviance de notre père.»