Canadiens de Montréal

«L'arrivée de Lane Hutson a complètement changé l'équipe. Même chose pour Patrik Laine. C'est la première fois depuis très, très longtemps que nous avons une équipe qui est marquée par le fait qu'on peut scorer des buts. On a un centre numéro un avec Suzuki, on a Lane Hutson, on a une équipe vraiment forte dans tous les sens [...] Être un partisan des Canadiens présentement, c'est vraiment excitant et je suis juste content pour la ville et pour la province parce que c'est plate quand on ne fait pas les séries.»