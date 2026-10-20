Des erreurs coûteuses pour le Tricolore

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis au terme du revers de 4-3 en prolongation des Canadiens contre les Sharks de San José.
Les sujets discutés avec l'entraîneur:
- «On laisse des points sur la table et c'est de notre faute»;
- St-Louis n'a pas parlé à Jakub Dobes après le match;
- Les joueurs doivent apprendre de cette défaite;
- «Quand tu mènes 2-0 et que tu joues comme on le faisait, la partie doit être terminée»;
- «Il y a des actions (de notre part) qui les ont aidés».