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Des erreurs coûteuses pour le Tricolore

«On laisse des points sur la table et c'est de notre faute» -Martin St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
7:32

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 20 octobre 2026 22:23

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«On laisse des points sur la table et c'est de notre faute» -Martin St-Louis
Jakub Dobes après le but vainqueur des Sharks. / PC/Christinne Muschi

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis au terme du revers de 4-3 en prolongation des Canadiens contre les Sharks de San José.

Les sujets discutés avec l'entraîneur:

  • «On laisse des points sur la table et c'est de notre faute»;
  • St-Louis n'a pas parlé à Jakub Dobes après le match;
  • Les joueurs doivent apprendre de cette défaite;
  • «Quand tu mènes 2-0 et que tu joues comme on le faisait, la partie doit être terminée»;
  • «Il y a des actions (de notre part) qui les ont aidés».

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