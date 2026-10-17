Le hockey des Canadiens

Le gardien étoile Connor Hellebuyck pourrait finalement disputer un match cette saison, alors que sa suspension pour ne pas s'être présenté au camp d'entraînement de son équipe pourrait être levé d'ici le 23 octobre prochain.

Pour rappel, le vétéran avait exprimé publiquement son désir de quitter Winnipeg au courant de l'été. Kevin Cheveldayoff n'ayant pas complété de transaction, Hellebuyck avait pris la décision de ne pas participer au camp d'entraînement.

Comment sera l'accueil du gardien au sein du vestiaire des Jets?

Écoutez le premier entracte du match Sabres-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.