Il passe aux Devils du New Jersey

Au terme d'une saga qui aura duré plusieurs mois à Winnipeg, les Jets ont échangé vendredi le gardien de but Connor Hellebuyck aux Devils du New Jersey, en retour notamment de l'attaquant Dawson Mercer, du gardien Nico Daws et de l'espoir Alexander Command.
Au cours du premier entracte du duel opposant les Canadiens aux Blackhawks, Martin McGuire et Dany Dubé analysent comment cette transaction changera le visage des deux formations.
Écoutez à ce sujet l'analyste Dany Dubé et le descripteur des matchs du Tricolore au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, ce vendredi.
«Pour moi, c'est une excellente transaction. Bravo à monsieur Cheveldayoff! Premièrement, il a fait face à la tempête, il a géré ça d'une main de maître et avec une grande classe. Il a remercié Hellebuyck alors qu'il n'aurait pas eu à le faire.»
«Maintenant, il reste le dossier de l'ancien capitaine des Red Wings de Détroit, Dylan Larkin, qui n'est pas encore réglé...»