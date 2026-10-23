Il passe aux Devils du New Jersey

Au terme d'une saga qui aura duré plusieurs mois à Winnipeg, les Jets ont échangé vendredi le gardien de but Connor Hellebuyck aux Devils du New Jersey, en retour notamment de l'attaquant Dawson Mercer, du gardien Nico Daws et de l'espoir Alexander Command.

Au cours du premier entracte du duel opposant les Canadiens aux Blackhawks, Martin McGuire et Dany Dubé analysent comment cette transaction changera le visage des deux formations.

Écoutez à ce sujet l'analyste Dany Dubé et le descripteur des matchs du Tricolore au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, ce vendredi.