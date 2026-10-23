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Il passe aux Devils du New Jersey

«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 23 octobre 2026 21:09

Avec

Martin McGuire
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Dany Dubé
Dany Dubé
«L'échange de Connor Hellebuyck a été géré d'une main de maître par les Jets»
Le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff. / John Woods/La Presse Canadienne

Au terme d'une saga qui aura duré plusieurs mois à Winnipeg, les Jets ont échangé vendredi le gardien de but Connor Hellebuyck aux Devils du New Jersey, en retour notamment de l'attaquant Dawson Mercer, du gardien Nico Daws et de l'espoir Alexander Command.

Au cours du premier entracte du duel opposant les Canadiens aux Blackhawks, Martin McGuire et Dany Dubé analysent comment cette transaction changera le visage des deux formations. 

Écoutez à ce sujet l'analyste Dany Dubé et le descripteur des matchs du Tricolore au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, ce vendredi.

«Pour moi, c'est une excellente transaction. Bravo à monsieur Cheveldayoff! Premièrement, il a fait face à la tempête, il a géré ça d'une main de maître et avec une grande classe. Il a remercié Hellebuyck alors qu'il n'aurait pas eu à le faire.»

Dany Dubé

«Maintenant, il reste le dossier de l'ancien capitaine des Red Wings de Détroit, Dylan Larkin, qui n'est pas encore réglé...»

Martin McGuire

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