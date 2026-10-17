Victoire de 4-3 en prolongation

Écoutez les échos de vestiaire suivi du point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens face aux Sabres, samedi.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «On joue des bons matchs, mais il faut que ce soit mieux que ça. On fait de petites erreurs mentales»;
- Sur l’efficacité des unités spéciales: «Il y a beaucoup de choses que j’aime. C’est d’aller chercher de la constance. On est meilleur que ça»;
- Sur le retour d’Oliver Kapanen: «Il a joué exactement comme je pensais qu’il allait jouer. Il comprend la game des deux bords. J’ai aimé son trio»;
- «Buffalo, ce n'est pas une équipe facile à jouer avec une avance. Il faut que tu sois calculé».
- Sur la présence de Zachary Bolduc en avantage numérique: «Il est habitué à cette position-là (devant le filet). Je sais que Zach est capable de faire ce job-là».