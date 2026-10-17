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Victoire de 4-3 en prolongation

«C’est d’aller chercher de la constance. On est meilleur que ça»

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 17 octobre 2026 22:33

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«C’est d’aller chercher de la constance. On est meilleur que ça»
Martin St-Louis croit que son équipe n'a pas encore montré son meilleur visage. / La Presse canadienne

Écoutez les échos de vestiaire suivi du point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens face aux Sabres, samedi.

Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «On joue des bons matchs, mais il faut que ce soit mieux que ça. On fait de petites erreurs mentales»;
  • Sur l’efficacité des unités spéciales: «Il y a beaucoup de choses que j’aime. C’est d’aller chercher de la constance. On est meilleur que ça»;
  • Sur le retour d’Oliver Kapanen: «Il a joué exactement comme je pensais qu’il allait jouer. Il comprend la game des deux bords. J’ai aimé son trio»;
  • «Buffalo, ce n'est pas une équipe facile à jouer avec une avance. Il faut que tu sois calculé».
  • Sur la présence de Zachary Bolduc en avantage numérique: «Il est habitué à cette position-là (devant le filet). Je sais que Zach est capable de faire ce job-là».

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