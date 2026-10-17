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Victoire de 4-3 en prolongation

Le sommaire du match Sabres-Canadiens

par 98.5

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 17 octobre 2026 21:58

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le sommaire du match Sabres-Canadiens
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez Martin McGuire présenter le sommaire de la rencontre Sabres-Canadiens, samedi.

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