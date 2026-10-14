Défaite de 5-4 contre les Capitals

Les Canadiens en Montréal ont perdu 5-4 contre les Capitals, à Washington.
Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
L'analyste estime que le Tricolore n'a pas mal joué, mais il note que des responsabilités individuelles n'ont pas été à la hauteur.
«Je pense que le Canadien était dans le coup jusqu'au milieu de la troisième période. Je suis un peu déçu de la façon dont les buts ont été marqués. Il y a quelques buts pour moi... Il y a des situations, des responsabilités individuelles,,, On s'est mis à donner du temps et de l'espace à l'adversaire. Dans l'ensemble, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est des responsabilités défensives, des un contre un, des rondelles perdues et puis des mises en jeu perdues qui ont conduit à des buts.»