 Aller au contenu
Défaite de 5-4 contre les Capitals

«Slaf et Cole, on ne les a pas vus» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

0:00
5:23

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 14 octobre 2026 22:42

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Slaf et Cole, on ne les a pas vus» -Dany Dubé
Juraj Slafkovsky et Vincent Desharnais. / AP/Nick Wass

Les Canadiens en Montréal ont perdu 5-4 contre les Capitals, à Washington.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé en compagnie de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

L'analyste estime que le Tricolore n'a pas mal joué, mais il note que des responsabilités individuelles n'ont pas été à la hauteur.

«Je pense que le Canadien était dans le coup jusqu'au milieu de la troisième période. Je suis un peu déçu de la façon dont les buts ont été marqués. Il y a quelques buts pour moi... Il y a des situations, des responsabilités individuelles,,, On s'est mis à donner du temps et de l'espace à l'adversaire. Dans l'ensemble, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est des responsabilités défensives, des un contre un, des rondelles perdues et puis des mises en jeu perdues qui ont conduit à des buts.»

Dany Dubé

Vous aimerez aussi

Combien de records Ovechkin peut-il encore abaisser?
Le hockey des Canadiens
Combien de records Ovechkin peut-il encore abaisser?
0:00
8:48
Quel joueur a le plus grand nombre de buts gagnants de l'histoire?
Le hockey des Canadiens
Quel joueur a le plus grand nombre de buts gagnants de l'histoire?
0:00
7:35
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
«On doit être un peu meilleurs devant lui» -Lane Hutson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dobes est déçu de sa performance
«On doit être un peu meilleurs devant lui» -Lane Hutson
Quel joueur a le plus grand nombre de buts gagnants de l'histoire?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
Quel joueur a le plus grand nombre de buts gagnants de l'histoire?
Combien de records Ovechkin peut-il encore abaisser?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dernière saison dans la LNH
Combien de records Ovechkin peut-il encore abaisser?
«Je m'attendais à un lancer: je pense que le gardien aussi» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La feinte de Bolduc en tirs de barrage
«Je m'attendais à un lancer: je pense que le gardien aussi» -Martin St-Louis
«Ses touches offensives étaient excellentes: il avait sa balle rapide» -St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La performance de Lane Hutson
«Ses touches offensives étaient excellentes: il avait sa balle rapide» -St-Louis
«Je savais que la passe s'en venait, parce que c'est Lane» -Josh Anderson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La passe de Hutson sur le but d'Anderson
«Je savais que la passe s'en venait, parce que c'est Lane» -Josh Anderson
Les Sénateurs sont-ils meilleurs sans Brady Tkachuk?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire Dany
Les Sénateurs sont-ils meilleurs sans Brady Tkachuk?
Une nouvelle French Connection, cuvée 2026?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le trio de francophones du Tricolore
Une nouvelle French Connection, cuvée 2026?
Les performances de Fowler et les minutes de Matheson à Guhle
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Les performances de Fowler et les minutes de Matheson à Guhle
«On a été résilient» -Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 1-0 en tirs de barrage
«On a été résilient» -Martin St-Louis
Le sommaire du match Red Wings-Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire de 1-0 en tirs de barrage
Le sommaire du match Red Wings-Canadiens
Les Rangers pourraient-ils se tourner vers Montembeault?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le commentaire de Dany
Les Rangers pourraient-ils se tourner vers Montembeault?
Igor Shersterkin ratera le reste de la saison
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Igor Shersterkin ratera le reste de la saison
Un premier affrontement cette saison face à des Red Wings qui en arrachent
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le hockey des Canadiens
Un premier affrontement cette saison face à des Red Wings qui en arrachent