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Coincés près de 90 minutes au niveau du 14e étage

Montréal: sauvetage à plus de 40 m dans les airs

par Cogeco nouvelles | Modifié le 9 octobre 2026 à 11:31

Montréal: sauvetage à plus de 40 m dans les airs
Les employés sont restés coincés pendant près d'une heure et demi, perchés au 14e étage. / Cogeco Média

À écouter

La journaliste Caroline Bertrand à Lagacé le matin.

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Une importante opération de sauvetage a eu lieu vendredi dans le centre-ville de Montréal pour venir en aide à deux travailleurs bloqués sur une plateforme de travail suspendue.

Les employés sont restés ainsi coincés pendant près d'une heure et demie, au 14e étage d'un immeuble situé à l'angle des rues Robert Bourassa et de la Gauchetière.

L'un des câbles qui reliaient la plateforme au sommet de l'immeuble semble s'être détaché, entraînant une chute d'environ trois pieds. 

L'opération de sauvetage est terminée. 

La CNESST enquêtera sur les circonstances de l'événement. 

À écouter

La journaliste Caroline Bertrand à Lagacé le matin

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