Les carences du Tricolore selon Dany Dubé

Les Canadiens de Montréal ont baissé pavillon 6-4, mardi soir, contre les Hurricanes de la Caroline, lors de leur premier match de la saison régulière au Centre Bell.

Écoutez l'après-match des Canadiens de Montréal avec Martin McGuire et Dany Dubé et les commentaires des joueurs.

Écoutez les commentaires de:

Nick Suzuki;

Mike Matheson;

Zachary Bolduc;

Noah Dobson;

Phillip Danault.

Les carences des Canadiens selon Dany Dubé:

«Bagarre pour les rondelles, gestion de rondelle et couverture homme pour homme».