Les carences du Tricolore selon Dany Dubé

Les Canadiens de Montréal ont baissé pavillon 6-4, mardi soir, contre les Hurricanes de la Caroline, lors de leur premier match de la saison régulière au Centre Bell.
Écoutez l'après-match des Canadiens de Montréal avec Martin McGuire et Dany Dubé et les commentaires des joueurs.
Écoutez les commentaires de:
- Nick Suzuki;
- Mike Matheson;
- Zachary Bolduc;
- Noah Dobson;
- Phillip Danault.
Les carences des Canadiens selon Dany Dubé:
«Bagarre pour les rondelles, gestion de rondelle et couverture homme pour homme».