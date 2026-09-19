Victoire de 4 à 3

Écoutez les échos de vestiaires et le point de presse de l'entraîneur-chef Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens face aux Maple Leafs.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «On a connu une bonne première. On a perdu le momentum en deuxième, mais on est allé le rechercher en troisième»;
- Sur la chimie entre Slafkovsky et Demidov: «Je ne suis pas surpris. Ce sont des joueurs qui ont déjà joué ensemble avant»;
- À propos du défenseur Luke Mittelstadt: «Je savais qu'il était un bon patineur qui est capable de supporter l'attaque. Il a joué un bon match»;
- «Demidov est un très bon passeur. Je pense que Slafkovsky et lui apprennent à chercher l'équilibre entre faire le meilleur jeu possible au lieu de faire seulement une passe».