Il était de passage à Tout le monde en parle

L’intelligence artificielle continue de faire jaser. La développe-t-on trop rapidement? Existe-il vraiment un risque pour l’humanité?
Pour faire le point sur les récents développements, le spécialiste et sommité mondiale en intelligence artificielle Yoshua Bengio était de passage dimanche à l’émission Tout le monde en parle de Radio-Canada.
Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur réseaux sociaux, partager un extrait de ses propos au micro de Patrick Lagacé, lundi.
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