Se développe-t-elle trop rapidement?

Jacob Coxon, ancien chercheur chez Anthropic s'est tourné vers les réseaux sociaux pour publier une série de messages alarmants.

Il y souligne que les principaux laboratoires d'IA ne développent pas la technologie de façon responsable, estimant que l'IA met en danger l'humanité.

Le PDG d'Anthropic et d'Open AI ont eu aussi lancé un appel samedi à ralentir le développement de l'intelligence artificielle à travers le monde.

Écoutez la revue de presse de la journaliste, Caroline Bertrand, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

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