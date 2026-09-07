Pour contrer les sécheresses

Face aux pénuries d'eau de plus en plus sévères à travers la planète, les technologies visant à contrôler les conditions météorologiques suscitent un intérêt renouvelé.

Connu depuis les années 1940, le procédé d'ensemencement des nuages consiste à injecter des particules dans la masse nuageuse pour forcer la formation de gouttelettes d'eau plus grosses et ainsi provoquer de la pluie ou de la neige. C'est ce qu'explique le vulgarisateur scientifique Martin Carli. Cette technique est-elle efficace?

Écoutez ses explications lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.