Chronique culturelle

La comédienne Julie Trépanier, qui incarne Kim Nolin dans la populaire série Indéfendable, n'a pas eu besoin de cacher sa grossesse lors du tournage.

Au contraire celle-ci a été planifiée et habilement intégrée au scénario de la quatrième saison.

Écoutez Julie Trépanier faire le point, lundi, au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp.