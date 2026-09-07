Chronique culturelle

La comédienne Julie Trépanier, qui incarne Kim Nolin dans la populaire série Indéfendable, n'a pas eu besoin de cacher sa grossesse lors du tournage.
Au contraire celle-ci a été planifiée et habilement intégrée au scénario de la quatrième saison.
Écoutez Julie Trépanier faire le point, lundi, au micro de la chroniqueuse Catherine Beauchamp.
«Ça m'a permis d'atteindre ces états émotifs là avec une plus grande facilité, parce que je suis plus à vif et vulnérable. D'ailleurs, c'est comme une joke sur le plateau.»