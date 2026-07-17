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Les congés de la construction sont lancés

Cet été, les Québécois choisissent les vacances locales

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 17 juillet 2026 à 13:37

Cet été, les Québécois choisissent les vacances locales
Au cours des prochaines semaines, les routes du Québec seront arpentées par des milliers de vacanciers. / Vivphoto/ Adobe Stock

Les vacances de la construction sont officiellement lancées, et, malgré un contexte économique serré, pas question pour les Québécois de sacrifier leur été. Ils prévoient multiplier les activités, mais en voyageant localement. 

À écouter

Moins de budget, mais pas moins de vacances pour les Québécois

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
0:00
8:42

Les festivals et les sorties en nature ont la cote cette année. Pour économiser, plusieurs se tournent vers des options abordables à Montréal, comme les parcs régionaux. Cette tendance au voyage local profite à l'industrie d'ici, mais fait mal au Maine. À Old Orchard Beach, la clientèle québécoise remonte légèrement, mais reste bien en deçà des niveaux d'avant le second mandat de Donald Trump.

À écouter

Moins de Québécois à Old Orchard Beach: «Ça fait mal à la ville»

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
0:00
6:42

À quoi s'attendre sur les routes, lors des vacances de la construction? 

André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA Québec, donne tous les détails.  

À écouter

Vacances de la construction: des conseils pour bien préparer ses déplacements

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
0:00
5:14

Pour éviter que le stress budgétaire ne gâche le séjour, la sexologue Sylvie Lavallée conseille aux couples de clarifier leurs besoins et d'accepter des moments en solo.

À écouter

«Le titre est tout faux, je ne suis pas radiée» -Sylvie Lavallée

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
0:00
41:53

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