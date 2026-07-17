Les congés de la construction sont lancés

Les vacances de la construction sont officiellement lancées, et, malgré un contexte économique serré, pas question pour les Québécois de sacrifier leur été. Ils prévoient multiplier les activités, mais en voyageant localement.
Les festivals et les sorties en nature ont la cote cette année. Pour économiser, plusieurs se tournent vers des options abordables à Montréal, comme les parcs régionaux. Cette tendance au voyage local profite à l'industrie d'ici, mais fait mal au Maine. À Old Orchard Beach, la clientèle québécoise remonte légèrement, mais reste bien en deçà des niveaux d'avant le second mandat de Donald Trump.
À quoi s'attendre sur les routes, lors des vacances de la construction?
André Durocher, directeur de la sécurité routière chez CAA Québec, donne tous les détails.
Pour éviter que le stress budgétaire ne gâche le séjour, la sexologue Sylvie Lavallée conseille aux couples de clarifier leurs besoins et d'accepter des moments en solo.