Canadiens de Montréal

Si Kent Hughes est resté discret sur le marché des joueurs autonomes, il a frappé un grand coup en officialisant la prolongation de contrat à long terme d'Ivan Demidov.

L’attaquant recevra un montant d’environ 9,125 millions $ annuellement, grâce à cette entente, alors qu'il reste une année à son contrat d'entrée.

Le joueur de 20 ans, qui a marqué 19 buts et récolté 43 mentions d'aide lors de la dernière saison, a été le 5e choix au total lors de la séance de repêchage de 2024.

Écoutez le descripteur des match des Canadiens, Martin McGuire revenir sur les coulisses des négociations menées par la direction en direct de Brossard, lors de l'émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH animée par Jean-François Baril.