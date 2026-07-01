CH : Hughes mise sur la patience et le futur

La journée des joueurs autonomes a été marquée par un coup d'éclat à l'interne chez le Canadien de Montréal.

Kent Hughes a cristallisé l'avenir de son organisation en accordant une prolongation de contrat historique de huit ans et 73,2 millions de dollars à son jeune prodige Ivan Demidov.

Le pacte de 9,15 millions $ par saison lie l'attaquant au Tricolore pour les neuf prochaines années.

Écoutez Patrick Friolet, journaliste sportif chez RDS revenir sur cette signature, lors de l'émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH animée par Jean-François Baril.