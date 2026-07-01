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CH : Hughes mise sur la patience et le futur

«Demidov pour huit ans, c’est exceptionnel» - Patrick Friolet

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Émission spéciale | Joueurs autonomes LNH

le 1 juillet 2026 17:07

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Demidov pour huit ans, c’est exceptionnel» - Patrick Friolet
Ivan Demidov / La presse canadienne

La journée des joueurs autonomes a été marquée par un coup d'éclat à l'interne chez le Canadien de Montréal.

Kent Hughes a cristallisé l'avenir de son organisation en accordant une prolongation de contrat historique de huit ans et 73,2 millions de dollars à son jeune prodige Ivan Demidov.

Le pacte de 9,15 millions $ par saison lie l'attaquant au Tricolore pour les neuf prochaines années.

Écoutez Patrick Friolet, journaliste sportif chez RDS revenir sur cette signature, lors de l'émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH animée par Jean-François Baril.

« Dans les circonstances, 9 150 000 $ pour Ivan Demidov pour huit ans, c’est exceptionnel. Ça relève de l’exploit de la part de Kent Hughes. » 

Patrick Friolet

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