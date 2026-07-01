Qui sera le prochain coach du Rocket de Laval?

Alors que le camp de développement bat son plein à Brossard, Martin McGuire lève le voile sur les candidats potentiels pour diriger le Rocket.

Le poste d'entraîneur-chef du club école des Canadiens est toujours vacant depuis le départ de Pascal Vincent.

Écoutez le descripteur des match des Canadiens, Martin McGuire revenir sur la journée du camp de développemnent du tricolore en direct de Brossard, lors de l'émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH animée par Jean-François Baril.