CH: une structure salariale qui fait école

La prolongation de contrat de huit ans d'Ivan Demidov amène une réflexion importante sur la réelle marge de manœuvre financière du Canadien.

En combinant les ententes de Philippe Danault, de Josh Anderson et la rétention salariale liée à Brandon Gallagher, c'est près de 15 millions de dollars qui sont monopolisés pour des joueurs de soutien ou qui ne sont plus avec l'équipe.

Selon le journaliste à La Presse Simon-Olivier Lorange une méga-vedette, n'a jamais fait partie des plans de Kent Hughes, par pur respect pour la hiérarchie salariale établie.

Écoutez son analyse lors de l'émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH animée par Jean-François Baril.