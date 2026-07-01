Nouveau portier chez les Maple Leafs

Alors que le Canadien règle ses dossiers à l'interne, les autres puissances de l'Est et de l'Ouest ont sorti le chéquier pour transformer leurs effectifs.

La signature du gardien Sergueï Bobrovsky, qui prend la direction de Toronto pour trois ans et 7 millions $ par saison vient changer la dynamique dans l'Est.

Écoutez l'analyse de la journaliste sportive à RDS, Andrée-Anne Barbeau, lors de l'émission spéciale sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH animée par Jean-François Baril.