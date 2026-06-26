Repêché au 16e rang

Quelques minutes après avoir vu son fils Maddox Dagenais devenir le tout premier joueur de la LHJMQ réclamé au repêchage 2026 de la LNH, l'ex-attaquant du Tricolore Pierre Dagenais ne cachait pas son immense fierté.

Écoutez la réaction de Pierre Dagenais au micro de Martin McGuire, Dany Dubé et Marc-André Dumont, lors de l'émission spéciale du premier tour du repêchage de la LNH.