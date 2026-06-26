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Repêché au 16e rang

«Un rêve»: Pierre Dagenais sur la sélection de son fils Maddox par les Blues

par 98.5

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Entendu dans

Repêchage 2026 de la LNH

le 26 juin 2026 21:57

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Un rêve»: Pierre Dagenais sur la sélection de son fils Maddox par les Blues
En carrière, Pierre Dagenais a disputé 142 rencontres dans la LNH, dont 82 dans l'uniforme du Tricolore. / AP Photo/Erik S. Lesser

Quelques minutes après avoir vu son fils Maddox Dagenais devenir le tout premier joueur de la LHJMQ réclamé au repêchage 2026 de la LNH, l'ex-attaquant du Tricolore Pierre Dagenais ne cachait pas son immense fierté.

Écoutez la réaction de Pierre Dagenais au micro de Martin McGuire, Dany Dubé et Marc-André Dumont, lors de l'émission spéciale du premier tour du repêchage de la LNH.

«C’est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts et de sacrifices en arrière de ça. C'est un rêve. En tant que papa, j'ai toujours dit à mon garçon d'y croire, que tout est possible si tu travailles fort. C'est un accomplissement pour lui, mais c’est aussi un accomplissement familial.»

Pierre Dagenais

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