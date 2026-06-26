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1er Québécois repêché

Maddox Dagenais repêché 16e par les Blues: «Il va s'établir dans la LNH»

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Entendu dans

Repêchage 2026 de la LNH

le 26 juin 2026 21:21

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Maddox Dagenais repêché 16e par les Blues: «Il va s'établir dans la LNH»
Le fils de Pierre Dagenais, ex-joueur du Tricolore, a récolté 62 points en autant de rencontres sous les ordres d'Éric Veilleux à Québec. / AP Photo/Adrian Kraus

Maddox Dagenais est le tout premier joueur de la LHJMQ sélectionné au repêchage 2026 de la LNH. L'attaquant des Remparts de Québec a été réclamé au 16e échelon par les Blues de Saint-Louis.

Le fils de Pierre Dagenais, ex-joueur du Tricolore, a récolté 62 points en autant de rencontres sous les ordres d'Éric Veilleux à Québec.

Écoutez Martin McGuire, Dany Dubé et Marc-André Dumont analyser le potentiel de développement de ce joueur québécois.

«Tous mes indicateurs sont au vert pour lui. C'est un marqueur rare, capable de battre les gardiens de très loin, mais qui s'illustre aussi à 5 contre 5 avec 33 de ses 62 points.»

Dany Dubé

«Maddox est une véritable éponge. [...] Il a compris que pour devenir un joueur de la Ligue nationale, ça prenait (un sens du jeu défensif), il a accepté cet état de fait et là, il s'est engagé. Et cet engagement-là me dit que ce Québécois va avoir une belle carrière.»

Marc-André Dumont

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