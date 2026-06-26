1er Québécois repêché

Maddox Dagenais est le tout premier joueur de la LHJMQ sélectionné au repêchage 2026 de la LNH. L'attaquant des Remparts de Québec a été réclamé au 16e échelon par les Blues de Saint-Louis.

Le fils de Pierre Dagenais, ex-joueur du Tricolore, a récolté 62 points en autant de rencontres sous les ordres d'Éric Veilleux à Québec.

Écoutez Martin McGuire, Dany Dubé et Marc-André Dumont analyser le potentiel de développement de ce joueur québécois.