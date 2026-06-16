Loi imminente sur le sujet en Australie

À compter du 1ᵉʳ juillet en Australie, les grandes chaînes d’épicerie ne pourront plus imposer des prix excessifs par rapport aux prix d’approvisionnement.

Le Québec peut-il s'inspirer de cette décision concrètement pour limiter les prix en épicerie ? Est-ce que certains membres de la chaîne de production alimentaire s'en mettent plein les poches?

Écoutez Sylvain Charlebois, professeur à l'Université Dalhousie et directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.