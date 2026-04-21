Revers de 3-2 en prolongation

Même situation, résultat inverse. Cette fois, ce sont les Canadiens de Montréal qui se sont inclinés en prolongation à Tampa, mardi, au terme du deuxième match de leur série éliminatoire contre le Lightning.

Les deux équipes sont à égalité 1-1. Le troisième match aura lieu, vendredi soir, au Centre Bell.

Un dégagement refusé à Kirby Dach - qui n'avait qu'une ou deux enjambées à faire pour franchir la ligne rouge - a permis au Lightning de remporter une mise en jeu dans le territoire du Tricolore, et J. J. Moser a mis un terme à la rencontre en déjouant Jakub Dobes à 12:48, avec le neuvième tir de la prolongation de la formation de Tampa Bay.

Neuf tirs de plus que les Canadiens, finalement, qui n'en ont réussi aucun sur Andrei Vasilevskiy lors de la période de jeu supplémentaire. Avant ce dénouement, Dobes avait sauvé les meubles trois ou quatre fois avec une série d'arrêts cruciaux.

Lane Hutson (1er) et Josh Anderson (2e), qui a disputé un autre match colossal en étant la cible des joueurs du Lightning - Scott Sabourin en tête -, ont marqué les deux buts des Canadiens. Dobes a repoussé 33 des 34 rondelles dirigées vers lui.

Outre Moser (1er), Brandon Hagel (3e) et Nikita Kucherov (1er) ont complété pour les vainqueurs. Andrei Vasilevskiy a fait face à 27 rondelles.

Vite, vite et encore plus vite

Comme lors du premier match, on joue à fond de train d'entrée de jeu et Juraj Slagkovsky s'offre un bon tir au but dans la première minute de jeu. Somme toute, les joueurs des Canadiens sont plus rapides que leurs adversaires et il dominent aux tirs au but.

La mission de Scott Sabourin est claire: se battre avec Josh Anderson. C'est aussi Sabourin qui passe près d'arracher la tête de Phillip Danault au milieu de la patinoire.

Ironiquement, le premier tir au but du Lightning fait mouche lorsque la rondelle se fraie un chemin à travers une foule de joueurs postés devant le filet de Jakub Dobes. Le but va à Brandon Hagel, à 8:39.

Les Canadiens résistent ensuite au premier jeu de puissance du Lightning et Alex Newhook passe à un cheveu de créer l'égalité lors d'un surnombre à la fin de la punition.

Le Tricole écope d'une pénalité à retardement, lorsque le Lighning pêche à son tour. Mais dans les secondes qui suivent, les joueurs de Tampa - Corey Perry en tête - déclenchent une empoignade près du filet de Dobes à laquelle tous les joueurs participent, sauf les gardiens.

Après le décompte des pénalités, les Canadiens ont droit à un jeu de puissance durant lequel Lane Hutson fait mouche, à 16:11.