Revers de 3-2 en prolongation

Même situation, résultat inverse. Cette fois, ce sont les Canadiens de Montréal qui se sont inclinés en prolongation à Tampa, mardi, au terme du deuxième match de leur série éliminatoire contre le Lightning.
Les deux équipes sont à égalité 1-1. Le troisième match aura lieu, vendredi soir, au Centre Bell.
Un dégagement refusé à Kirby Dach - qui n'avait qu'une ou deux enjambées à faire pour franchir la ligne rouge - a permis au Lightning de remporter une mise en jeu dans le territoire du Tricolore, et J. J. Moser a mis un terme à la rencontre en déjouant Jakub Dobes à 12:48, avec le neuvième tir de la prolongation de la formation de Tampa Bay.
Neuf tirs de plus que les Canadiens, finalement, qui n'en ont réussi aucun sur Andrei Vasilevskiy lors de la période de jeu supplémentaire. Avant ce dénouement, Dobes avait sauvé les meubles trois ou quatre fois avec une série d'arrêts cruciaux.
Lane Hutson (1er) et Josh Anderson (2e), qui a disputé un autre match colossal en étant la cible des joueurs du Lightning - Scott Sabourin en tête -, ont marqué les deux buts des Canadiens. Dobes a repoussé 33 des 34 rondelles dirigées vers lui.
Outre Moser (1er), Brandon Hagel (3e) et Nikita Kucherov (1er) ont complété pour les vainqueurs. Andrei Vasilevskiy a fait face à 27 rondelles.
Vite, vite et encore plus vite
Comme lors du premier match, on joue à fond de train d'entrée de jeu et Juraj Slagkovsky s'offre un bon tir au but dans la première minute de jeu. Somme toute, les joueurs des Canadiens sont plus rapides que leurs adversaires et il dominent aux tirs au but.
La mission de Scott Sabourin est claire: se battre avec Josh Anderson. C'est aussi Sabourin qui passe près d'arracher la tête de Phillip Danault au milieu de la patinoire.
Ironiquement, le premier tir au but du Lightning fait mouche lorsque la rondelle se fraie un chemin à travers une foule de joueurs postés devant le filet de Jakub Dobes. Le but va à Brandon Hagel, à 8:39.
Les Canadiens résistent ensuite au premier jeu de puissance du Lightning et Alex Newhook passe à un cheveu de créer l'égalité lors d'un surnombre à la fin de la punition.
Le Tricole écope d'une pénalité à retardement, lorsque le Lighning pêche à son tour. Mais dans les secondes qui suivent, les joueurs de Tampa - Corey Perry en tête - déclenchent une empoignade près du filet de Dobes à laquelle tous les joueurs participent, sauf les gardiens.
Après le décompte des pénalités, les Canadiens ont droit à un jeu de puissance durant lequel Lane Hutson fait mouche, à 16:11.
Les Canadiens ne profitent pas d'une autre pénalité (Nick Paul) pour conclure le premier tiers qui se termine avec une - autre - empoignade collective au terme de laquelle seul Yanni Gourde est puni.
Surprise! Au début du deuxième tiers, Arber Xhekaj est au banc des pénalités pour deux minutes (conduite antisportive) pour avoir visiblement trop argumenté avec les officiels.
On dispute donc une séquence à quatre contre quatre durant laquelle Andrei Vasilevskiy vole un but au Tricolore.
Ça continue à jouer dur et à se cogner dessus. On a droit à une bagarre entre deux joueurs vedettes - Slafkovsky et Hagel - qui se termine à l'avantage du joueur du Lightning. Pour sa part, Phillip Danault rate une chance inouïe de donner les devants aux siens.
Il reste moins de deux minutes à la période lorsque Josh Anderson, Jake Evans et Danault mettent une pression insoutenable sur l'unité défensive du Lightning qui cède lorsque Anderson, lancé comme un train, compte de l'enclave, à 18:36.
Une attaque à la tête de Cole Caufield par Ryan McDonagh renvoie le Lightning au banc des pénalités.
Pas de changement à la marque avant la fin de l'engagement, mais les hommes de Martin St-Louis auront encore 1:19 à jouer à cinq contre quatre au retour de la pause.
Le Tricolore n'arrive pas à ajouter son avance en début de troisième période et la guerre de tranchées se poursuit. Une rondelle décochée par J.J. Moser s'écrase sur le poteau de Dobes.
Une pénalité à Ivan Demidov mène au troisième avantage numérique du Lightning, qui n'en profite pas plus que lors des deux occasions précédentes.
Une passe de Slafkovsky destinée à Nick Suzuki n'atteint jamais le capitaine, le Ligthning poursuit l'attaque et Nikita Kucherov créé l'égalité au terme d'un tourniquet, à 12:33.
Il reste 2:15 à faire à la période quand Scott Sabourin frappe Josh Anderson dans le dos. L'attaquant du Tricolore n'a jamais vu venir Sabourin et il reste étendu un bon moment sur la patinoire. Pénalité.
Si la rondelle décochée par Hutson et partiellement stoppée par Vasilevskiy n'avait pas fini sa course sur le poteau dans les dernières secondes, les deux équipes n'auraient pas à disputer une deuxième prolongation en autant de matchs, ce qui est le cas.