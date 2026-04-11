Le hockey des Canadiens

Le trophée Jacques-Beauchamp, remis chaque saison au joueur qui s'est le plus illustré et qui a le plus contribué aux succès de l'équipe, le tout, loin des projecteurs. Le «héro de l'ombre» de l'équipe est voté par les journalistes qui couvrent les Canadiens de Montréal.

Les analystes Martin McGuire et Dany Dubé affirment que le numéro 8 du Tricolore a fait l'unanimité sur les bulletins de votes des membres de médias.

Écoutez également les commentaires des joueurs après l'entrainement matinal de samedi, quelques heures avant la rencontre face aux Blue Jackets de Columbus.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Blue Jackets-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.