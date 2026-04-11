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Le hockey des Canadiens

Mike Matheson remporte le trophée Jacques-Beauchamp pour la saison 2025-2026

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 11 avril 2026 19:29

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Mike Matheson remporte le trophée Jacques-Beauchamp pour la saison 2025-2026
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Le trophée Jacques-Beauchamp, remis chaque saison au joueur qui s'est le plus illustré et qui a le plus contribué aux succès de l'équipe, le tout, loin des projecteurs. Le «héro de l'ombre» de l'équipe est voté par les journalistes qui couvrent les Canadiens de Montréal.

Les analystes Martin McGuire et Dany Dubé affirment que le numéro 8 du Tricolore a fait l'unanimité sur les bulletins de votes des membres de médias.

Écoutez également les commentaires des joueurs après l'entrainement matinal de samedi, quelques heures avant la rencontre face aux Blue Jackets de Columbus.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Blue Jackets-Canadiens, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

Autres sujets abordés:

  • Michael Hage passera une saison de plus à Michigan: bonne ou mauvaise décision pour l'espoir du CH?;
  • Vers la fin de la rivalité Crosby-Ovechkin: le Russe prendra sa décision à la fin de la saison;

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