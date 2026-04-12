Le hockey des Canadiens

Après avoir subi la défaite face aux Blue Jackets la veille, les Canadiens tenteront de renouer avec la victoire et de rejoindre les Sabres de Buffalo au premier rang de la division atlantique alors qu'ils rendent visite aux Islanders de New York, dimanche.
Le Tricolore (47-23-10, 104 points) peut toujours espérer terminer au premier rang de sa division et obtenir l'avantage de la glace pour le début des séries éliminatoires.
Les New York Islanders (43-32-5, 91 points) n’ont plus leur destin entre leurs mains après leur défaite face aux Ottawa Senators, samedi. Les Insulaires doivent absolument remporter leurs deux derniers matchs de la saison pour se tailler une place en séries.
Blessé au haut du corps face aux Blue Jackets, le défenseur Noah Dobson n'a pas accompagné l'équipe à Rhode Island et sera réévalué dans deux semaines. Pour combler cette perte, l'organisation a procédé au rappel du cinquième choix au total au repêchage de 2023, David Reinbacher. Le défenseur autrichien a obtenu 5 buts et 19 passes pour un total de 24 points en 56 matchs avec le Rocket de Laval cette saison et disputera un premier match dans la Ligue nationale face aux Islanders.
Le défenseur Kaiden Guhle effectuera quant à lui un retour au jeu. Zachary Bolduc réintègre la formation et prendra la place de Joe Veleno. Adam Engstrom sera laissé de côté.
Nick Suzuki n’est plus qu’à un point du plateau des 100 cette saison. Par ailleurs, la course au Trophée Maurice‑Richard demeure serrée: un seul but sépare Cole Caufield (51) de Nathan MacKinnon (52).
Devant le filet, Jacob Fowler obtiendra le départ.
Écoutez le match entre les Canadiens et les Islanders, dimanche dès 18h, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média
Déroulement de la rencontre
Première période
David Reinbacher obtient sa première présence dans la Ligue nationale, à 17:46. Il complète la troisième paire défensive avec Arber Xhekaj.
À 15:47, Josh Anderson offre un premier avantage numérique aux Islanders lorsqu'il atteint Carson Soucy avec un bâton élevé.
Les Isles obtiennent quelques chances de marquer, mais Jacob Fowler empêche les locaux d'inscrire le premier but du match.
À 8:31, Ivan Demidov se sert de ses mains pour s'amener en zone offensive et sert une passe parfaite à Alex Newhook, mais le tir de ce dernier rate la cible.
À 6:59, Emil Heineman fait trébucher Ivan Demidov et s'en va au cachot.
À 6:03, Nick Suzuki ne parvient pas à compléter la passe de Juraj Slafkovsky alors que le capitaine avait une cage béante devant lui. Le 100e point se fait toujours attendre.
Phillip Danault et Jake Evans ratent une belle chance à deux contre un, avec 3:37 à faire à la première période.
Après 20 minutes de jeu, c'est toujours l'égalité entre les Canadiens et les Islanders. Le CH a tiré à 10 reprises sur Sorokin et les locaux ont obtenu 8 lancers.
Deuxième période
Les deux équipes s'échangent la possession du disque en début de période.
À 17:35, Anthony Duclair parvient à s'échapper devant Jacob Fowler, mais le Québécois rate la cible.
À 16:50, Arber Xhekaj assène une lourde mise en échec à Scott Mayfield qui semble mal en point. La mêlée éclate devant le banc du CH. Sur la séquence, Brayden Schenn et Arber Xhekaj sont chassés pour rudesse.
À 7:54, Mathew Barzal s'amène à deux contre avec Kyle MacLean, mais le bâton de Lane Hutson touche à la rondelle et empêche le numéro 32 de compléter le jeu.
But! C'est fait! À 4:04, le capitaine Nick Suzuki inscrit le premier but du Tricolore et obtient son 100e point, devenant le premier joueur depuis Mats Näslund, il y a 40 ans, à atteindre ce plateau.
Sur la séquence, Cole Caufield est atteint au visage par le bâton de Matthew Schaefer. Ce dernier écope de 4 minutes de pénalité, mais étant donné le but inscrit, il n'en purgera seulement que deux.
But! Le capitaine ne perd pas de temps et ajoute un 101e point en servant une passe parfaite à Ivan Demidov qui inscrit son 19e de la saison, à peine 30 secondes après le premier but.
But! Les Islanders n'ont pas le temps de reprendre leur souffle: Alex Newhook s'amène à deux contre un et décoche un tir parfait qui bat Sorokin du côté du bloqueur, à 3:09.
Avec 1:16 à faire en deuxième période, Arber Xhekaj est chassé pour rudesse.
Après 40 minutes de jeu, les Canadiens ont inscrit trois buts en moins d'une minute pour prendre les devants 3 à 0 face aux Islanders. Au chapitre des tirs, le CH en compte 9 et les Islanders 6.