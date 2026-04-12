Le hockey des Canadiens

Après avoir subi la défaite face aux Blue Jackets la veille, les Canadiens tenteront de renouer avec la victoire et de rejoindre les Sabres de Buffalo au premier rang de la division atlantique alors qu'ils rendent visite aux Islanders de New York, dimanche.

Le Tricolore (47-23-10, 104 points) peut toujours espérer terminer au premier rang de sa division et obtenir l'avantage de la glace pour le début des séries éliminatoires.

Les New York Islanders (43-32-5, 91 points) n’ont plus leur destin entre leurs mains après leur défaite face aux Ottawa Senators, samedi. Les Insulaires doivent absolument remporter leurs deux derniers matchs de la saison pour se tailler une place en séries.

Blessé au haut du corps face aux Blue Jackets, le défenseur Noah Dobson n'a pas accompagné l'équipe à Rhode Island et sera réévalué dans deux semaines. Pour combler cette perte, l'organisation a procédé au rappel du cinquième choix au total au repêchage de 2023, David Reinbacher. Le défenseur autrichien a obtenu 5 buts et 19 passes pour un total de 24 points en 56 matchs avec le Rocket de Laval cette saison et disputera un premier match dans la Ligue nationale face aux Islanders.

Le défenseur Kaiden Guhle effectuera quant à lui un retour au jeu. Zachary Bolduc réintègre la formation et prendra la place de Joe Veleno. Adam Engstrom sera laissé de côté.

Nick Suzuki n’est plus qu’à un point du plateau des 100 cette saison. Par ailleurs, la course au Trophée Maurice‑Richard demeure serrée: un seul but sépare Cole Caufield (51) de Nathan MacKinnon (52).

Devant le filet, Jacob Fowler obtiendra le départ.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Islanders, dimanche dès 18h, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média