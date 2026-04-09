Son 50e but de la saison

L'attaquant Cole Caufield est devenu seulement le septième joueur de l'histoire des Canadiens de Montréal à inscrire 50 buts ou plus lors d'une saison.
Écoutez le point de presse intégral de Cole Caufield après son exploit.
Les sujets discutés
- Caufield ne pouvait espérer mieux qu'inscrire son 50e but avec l'aide de Nick Suzuki et Slafkovsky;
- Il était particulièrement heureux que son père soit présent;
- L'attaquant admet qu'il va pouvoir passer à autre chose... comme les journalistes;
- Caufield remercie énormément Martin St-Louis qui, selon lui, lui a appris à devenir un meilleur joueur;
- Une grande partie de son succès tient aussi à l'apport de Suzuki et Slafkovsky;
- L'attaquant est fort heureux d'avoir marqué le 50e but à Montréal;
- Il a une pensée pour Johnny Gaudreau pour l'occasion.