Le hockey des Canadiens

Les Blue Jackets de Columbus sont de passage au Centre Bell, samedi, pour y affronter les Canadiens.

Avec trois matchs à jouer, les Blue Jackets (39-28-12, 90 points) n'ont plus le droit à l'erreur s'ils souhaitent se qualifier en séries d'après-saison. L'équipe est à une victoire des Flyers de Philadelphie et de la dernière place donnant accès au bal printanier. L'équipe de l'Ohio est dans une chaude lutte avec les Red Wings et les Islanders pour l'obtention de cette place d'équipe repêchée.

Les Canadiens (47-22-10, 104 points), eux, sont déjà qualifiés pour les séries éliminatoires. L'objectif est maintenant tourné vers la première place de la division Atlantique, détenue actuellement par les Sabres de Buffalo avec 106 points. Le Tricolore possède un match en main pour s'assurer de l'avantage de la glace lors du premier tour des séries.

Martin St-Louis présentera vraisemblablement une formation similaire que celle qui a affronté le Lightning, jeudi. Les attaquants Brendan Gallagher et Zachary Bolduc devraient encore une fois être laissés de côté pour l'affrontement de ce soir. Les paires défensives demeuront les mêmes.

Après avoir vu Cole Caufield inscrire son 50e but de la saison jeudi, Nick Suzuki pourrait lui aussi franchir un jalon important devant ses partisans. Le capitaine n’a besoin que de deux points pour atteindre le plateau des 100 points pour la première fois de sa carrière. Il deviendrait ainsi le premier joueur du CH à y parvenir depuis Mats Näslund, qui avait récolté 110 points en 1986.

Devant le filet, Jakub Dobes sera le gardien partant pour le Tricolore. Le Tchèque tentera d'enregistrer une troisième victoire consécutive.

Son vis-à-vis du côté des visiteurs sera le gardien de 25 ans, Jet Greaves.

Écoutez le match entre les Blue Jackets et les Canadiens au Centre Bell, samedi à 19h, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.