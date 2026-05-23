Écoutez l'analyse du match de Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite en prolongation des Canadiens contre les Hurricanes lors du deuxième match de la finale de l'Association de l'Est.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «On a manqué un peu d'exécution et ça nous a empêché d'attaquer»;
- «On s'est bien défendu et on a travaillé fort. Le résultat est plate, mais j'ai aimé comment on s'est comporté»;
- «On n'a pas été chercher grand chose, mais on ne leur a pas donné grand chose non plus.»
Les sujets discutés:
- Le quatrième trio en arrache: Kapanen sera-t-il remplacé par Veleno?;
- La dernière ligne des Hurricanes, elle, malmène la défense du CH;
- Le Tricolore obtient très peu de lancers...et ça commence à être un réel problème;
- Hutson s'est-il blessé en prolongation?