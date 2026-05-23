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Défaite en prolongation

«Le résultat est plate, mais j'ai aimé comment on s'est comporté»

par 98.5

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16:36

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 23 mai 2026 22:32

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Martin McGuire
Martin McGuire

et autres

«Le résultat est plate, mais j'ai aimé comment on s'est comporté»
Martin St-Louis s'est montré rassurant à la suite de la défaite. / La Presse Canadienne

Écoutez l'analyse du match de Dany Dubé en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite en prolongation des Canadiens contre les Hurricanes lors du deuxième match de la finale de l'Association de l'Est.

Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «On a manqué un peu d'exécution et ça nous a empêché d'attaquer»;
  • «On s'est bien défendu et on a travaillé fort. Le résultat est plate, mais j'ai aimé comment on s'est comporté»;
  • «On n'a pas été chercher grand chose, mais on ne leur a pas donné grand chose non plus.»

Les sujets discutés:

  • Le quatrième trio en arrache: Kapanen sera-t-il remplacé par Veleno?;
  • La dernière ligne des Hurricanes, elle, malmène la défense du CH;
  • Le Tricolore obtient très peu de lancers...et ça commence à être un réel problème;
  • Hutson s'est-il blessé en prolongation?

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