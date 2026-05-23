Le hockey des Canadiens

Direction prolongation pour le deuxième match de la finale de l'Association de l'Est entre les Canadiens et les Hurricanes.

Les analystes Martin McGuire et Dany Dubé discutent de cette troisième période, marquée par le travail acharné des joueurs du Tricolore.

Dany Dubé souligne notamment l'effort du troisième trio formé d'Alexandre Texier, Phillip Danault et Josh Anderson, qui a mené au but égalisateur.

Martin prédit un but victorieux de Juraj Slafkovsky alors que Dany opte pour Cole Caufield.

Écoutez les commentaires de Martin McGuire et Dany Dubé lors du troisième entracte du match Canadiens-Hurricanes, samedi.