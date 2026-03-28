Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal débutent une séquence de cinq matchs à l'étranger, samedi soir, en affrontant les Predators de Nashville.

Avec trois victoires consécutives, le Tricolore semble avoir trouvé son erre d'aller et occupe actuellement le troisième rang dans la division atlantique.

L'analyste Dany Dubé affirme que les troupes de Martin St-Louis devront maintenir une fiche égale ou supérieure à .500 lors de ce voyage pour atteindre le plateau des 100 points et ainsi assurer sa place en séries éliminatoires.

Les commentateurs font le survol des changements au classement dans l'Est et discutent des équipes qui sont encore dans la course pour obtenir leur laissez-passer pour le bal printanier.

Écoutez l'analyse d'avant-match de la rencontre Canadiens-Predators, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.