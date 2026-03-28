Le hockey des Canadiens

Après avoir occupé le dernier rang dans la Ligue nationale au mois de décembre, les Predators de Nashville sont maintenant au plus fort de la course aux séries éliminatoires, notamment grâce aux performances de vétérans comme Jonathan Marchessault et Steven Stamkos.

L’ailier québécois a aussi souligné l’apport des jeunes de l’équipe. L’ancien choix de première ronde Matthew Wood et le défenseur de petit gabarit Ryan Ufko insufflent beaucoup d’énergie au sein de la formation, selon Jonathan Marchessault.

Avec une fiche de 34-29-9, les Preds occupent actuellement le 8e rang dans l'Ouest.

Écoutez le joueur des Predators de Nashville commenter les récents succès de son équipe avant la rencontre face aux Canadiens, samedi.