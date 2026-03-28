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Le hockey des Canadiens

«À 35 ans, je veux jouer des matchs importants» -Jonathan Marchessault

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Le hockey des Canadiens

le 28 mars 2026 18:30

Avec

Martin McGuire
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Dany Dubé
Dany Dubé
«À 35 ans, je veux jouer des matchs importants» -Jonathan Marchessault
Jonathan Marchessault compte 28 points cette saison. / La Presse Canadienne

Après avoir occupé le dernier rang dans la Ligue nationale au mois de décembre, les Predators de Nashville sont maintenant au plus fort de la course aux séries éliminatoires, notamment grâce aux performances de vétérans comme Jonathan Marchessault et Steven Stamkos.

L’ailier québécois a aussi souligné l’apport des jeunes de l’équipe. L’ancien choix de première ronde Matthew Wood et le défenseur de petit gabarit Ryan Ufko insufflent beaucoup d’énergie au sein de la formation, selon Jonathan Marchessault.

Avec une fiche de 34-29-9, les Preds occupent actuellement le 8e rang dans l'Ouest. 

Écoutez le joueur des Predators de Nashville commenter les récents succès de son équipe avant la rencontre face aux Canadiens, samedi.

«Pour gagner dans la Ligue nationale, ça prend 20 joueurs. Quand les jeunes sont arrivés, c'était à nous de les motiver et de leur dire ''On a besoin de votre énergie, on a besoin que vous donniez le rythme à chaque game. Puis les vétérans, il faut continuer d'avoir notre rame dans l'eau et de pagayer, puis les autres vont suivre. C'est ce qui se passe en ce moment et on joue du meilleur hockey.»

Jonathan Marchessault

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