Le hockey des Canadiens

En quête d'une quatrième victoire consécutive, les Canadiens sont de passage au Bridgestone Arena, samedi soir, pour rendre visite aux Predators de Nashville .

Avec 11 matchs à jouer en saison régulière, le CH (40-21-10, 90 points) amorce un voyage de cinq matchs à l'étranger. Avec une fiche de 18-8-8 sur la route, les troupes de Martin St-Louis tenteront d'améliorer leur avance de quatre points au classement.

Les Preds (34-29-9, 77 points) connaissent une deuxième moitié de saison du tonnerre, eux qui se trouvaient dans les bas-fonds du classement avant la pause du temps des fêtes. La formation du Tennessee est parvenue à se hisser au 8e rang dans l'Ouest après avoir remporté quatre de leurs cinq derniers matchs.

Jacob Fowler sera devant le filet pour les Canadiens. Lors de son dernier départ, l'Américain avait effectué 19 arrêts dans une victoire de 7 à 3 face aux Islanders. Outre le changement de gardien, Martin St-Louis présentera la même formation que face aux Blue Jackets.

Du côté des locaux, le vétéran Steven Stamkos serra à surveiller. Le franc-tireur semble avoir retrouvé ses talents de marqueurs cette saison, comme le démontrent ses 36 buts.

Écoutez le match entre les Canadiens et et les Predators à Nashville, samedi, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média