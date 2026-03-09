Le détroit d'Ormuz sous haute tension

La crise énergétique s'intensifie alors que le prix du baril de pétrole frôle les 100 $ US, propulsé par les tensions militaires et une possible paralysie du détroit d'Ormuz.

En direct d'une conférence à Ottawa, l'expert Yvan Cliche qualifie la situation de «risque numéro un» en raison de l'interruption physique des approvisionnements.

Au Québec, le prix moyen du litre a bondi de manière fulgurante en dix jours, faisant craindre le passage imminent du cap psychologique des 2$.

Bien que l'utilisation des réserves stratégiques par le G7 et la Chine puisse offrir un répit, l'incertitude demeure entière sur la trajectoire des prix à la pompe.

