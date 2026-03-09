 Aller au contenu
Société
10e jour du conflit

Impasse en Iran: Donald Trump devant un bourbier stratégique

par 98.5

0:00
10:54

Entendu dans

La commission

le 9 mars 2026 12:44

Avec

Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Impasse en Iran: Donald Trump devant un bourbier stratégique
Le président Donald Trump s'adresse aux journalistes tandis que l'envoyé spécial de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff (au centre), et le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, écoutent à bord d'Air Force One, en route de la base aérienne de Dover (Delaware) à Miami, le samedi 7 mars 2026. / (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Au dixième jour du conflit en Iran, le président Donald Trump subit une pression croissante due à l'envolée des prix du pétrole.

L'expert Justin Massie souligne que l'offensive américaine, mal planifiée, a renforcé la résistance du régime iranien plutôt que de l'affaiblir.

L'Iran exploite les vulnérabilités des États-Unis en ciblant leurs bases régionales et en perturbant le détroit d'Ormuz.

Pour le Canada, l'alignement sur la posture de Trump comporte des risques politiques majeurs, entachant la crédibilité diplomatique du gouvernement alors que le conflit semble s'enliser dans une escalade coûteuse et incertaine.

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique, professeur titulaire au département de science politique, à l’Université du Québec à Montréal, lundi à La commission

Vous aimerez aussi

«L'indépendance des profs et des facultés, c'est le problème des universités»
Lagacé le matin
«L'indépendance des profs et des facultés, c'est le problème des universités»
0:00
6:48
«Les 50 nuances de Bernard Drainville»: le montage choc de Frédéric Labelle
La commission
«Les 50 nuances de Bernard Drainville»: le montage choc de Frédéric Labelle
0:00
4:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Les 50 nuances de Bernard Drainville»: le montage choc de Frédéric Labelle
Rattrapage
Populisme et émotions
«Les 50 nuances de Bernard Drainville»: le montage choc de Frédéric Labelle
Turbulences boursières: l'impact mondial des tensions au Moyen-Orient
Rattrapage
Coûts de l'énergie et inflation
Turbulences boursières: l'impact mondial des tensions au Moyen-Orient
Le litre à 2$: une menace imminente pour les consommateurs québécois
Rattrapage
Le détroit d'Ormuz sous haute tension
Le litre à 2$: une menace imminente pour les consommateurs québécois
Les enfants de demandeurs d'asile auront accès aux CPE
Rattrapage
La Cour suprême tranche
Les enfants de demandeurs d'asile auront accès aux CPE
Des musiques apaisantes pour chiens: y a-t-il de véritables effets?
Rattrapage
Pour combattre l’anxiété
Des musiques apaisantes pour chiens: y a-t-il de véritables effets?
Combien de jours peut-on laisser notre chat seul à la maison?
Rattrapage
La Suède a légiféré
Combien de jours peut-on laisser notre chat seul à la maison?
Les Russes aux Jeux parasportifs: faut-il boycotter l'événement?
Rattrapage
Cérémonie d'ouverture ce vendredi
Les Russes aux Jeux parasportifs: faut-il boycotter l'événement?
Bernard Drainville furieux contre la Cour suprême: «Je suis en tab***ak»
Rattrapage
Accès aux CPE par les demandeurs d’asile
Bernard Drainville furieux contre la Cour suprême: «Je suis en tab***ak»
Plus de décès que de naissances pour la deuxième année consécutive
Rattrapage
Données démographiques
Plus de décès que de naissances pour la deuxième année consécutive
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens coincés au Moyen-Orient
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Un premier vol nolisé doit rapatrier des Canadiens coincés au Moyen-Orient
500 médecins souhaitent tester des champignons magiques sur eux-mêmes
Rattrapage
Demande à Santé Canada
500 médecins souhaitent tester des champignons magiques sur eux-mêmes
«Soudainement, ça devient beaucoup plus difficile pour cet automne»
Rattrapage
Sondages difficiles pour le PQ
«Soudainement, ça devient beaucoup plus difficile pour cet automne»
CV de couple et enquêtes intrusives: les nouvelles exigences des propriétaires
Rattrapage
Crise du logement
CV de couple et enquêtes intrusives: les nouvelles exigences des propriétaires
À quelle fréquence changez-vous votre téléphone cellulaire?
Rattrapage
Obsolescence programmée et progrès technologique
À quelle fréquence changez-vous votre téléphone cellulaire?