10e jour du conflit

Au dixième jour du conflit en Iran, le président Donald Trump subit une pression croissante due à l'envolée des prix du pétrole.

L'expert Justin Massie souligne que l'offensive américaine, mal planifiée, a renforcé la résistance du régime iranien plutôt que de l'affaiblir.

L'Iran exploite les vulnérabilités des États-Unis en ciblant leurs bases régionales et en perturbant le détroit d'Ormuz.

Pour le Canada, l'alignement sur la posture de Trump comporte des risques politiques majeurs, entachant la crédibilité diplomatique du gouvernement alors que le conflit semble s'enliser dans une escalade coûteuse et incertaine.

Écoutez Justin Massie, co-directeur du Réseau d’analyse stratégique, professeur titulaire au département de science politique, à l’Université du Québec à Montréal, lundi à La commission.