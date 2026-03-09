Populisme et émotions

Frédéric Labelle a préparé une surprise pour les auditeurs en revisitant les moments les plus marquants, et parfois gaffeurs, du ministre Bernard Drainville.

Inspiré par une récente entrevue où le ministre s'est dit «en tab*rn*k» suite à une décision de la Cour suprême, le montage intitulé «50 nuances de Bernard Drainville» entremêle une publicité de la députée Karine Bourassa avec des citations insolites du ministre...

Un portrait sonore qui souligne la nature très émotive et parfois populiste de l'homme politique.

Écoutez le montage de Frédéric Labelle, lundi à La commission avec Nathalie Normandeau.